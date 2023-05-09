Eskişehir’de avcılık malzemeleri satışı yapan esnaf Murat Karakaya, son zamanlarda ruhsatsız silah almak isteyenlerin sayısının arttığını ve yabancı uyruklular ile reşit olmayan vatandaşların talepte bulunduğunu söylerken; esnafın kanunsuz satış yapmadığı için sıkıntı çekip hırsızlığa maruz kaldığını söyledi.

Eskişehir’de baba mesleği olan av malzemeleri satışı yapan esnaf Murat Karakaya, son zamanlarda ruhsatsız silah almak isteyen vatandaşların sayısında artış olduğunu belirtti. Genellikle reşit olmayan kişilerin şiddete özenerek bu tarz ruhsatsız silah almak istediğine değinen Karakaya, kendisi gibi duyarlı olan esnafın bu tarz isteklere karşı kati suretle satış yapmadığını söyledi. Satış yapmadıkları zamanlarda da sıkıntı çektiklerini söyleyen Karakaya, daha önce ruhsatsız silah satışı yapmadıkları bir genç tarafından dükkânının camları kırılarak soyulduğunu ve yaklaşık 35 bin lira zarara uğradığını belirtti. Ateşli silahların vatandaşlar için çok sakıncalı olduğunun altını çizen Karakaya, ancak devletin izin verdiği sürece, gerekli belgeler tanımlandığında satış yapılabileceğini söyledi.

“Yaşı ufak genç kişiler hevesleniyor bu tarz kötü işlere”

Ruhsatsız silah arayışında olan kişilerin esnafın dikkati sayesinde maksadına ulaşamadığını belirten Murat Karakaya, satış yapmadıklarında da sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Küçük yaştaki çocukların ve yabancı uyrukluların silah arayışında olduğunu ifade eden Karakaya, “Son dönemde ruhsatsız silah arayışı arttı. Özellikle Afgan, İran ve Suriye kökenliler silah almaya çalışıyor. Bunun yanı sıra yerli vatandaşlardan da bu tarz istekler alıyoruz, ama tabii ki karşı çıkıyoruz. Silah almanın iki yolu var; kanun yoluyla edinilebilir ya da kanunsuz olarak. Biz esnaf olarak kanun yoluyla silah almak isteyenlere yardımcı oluyoruz, ama kanunsuz olanlara asla vermiyoruz. Daha önce de tüm dükkânları tek tek gezerek ruhsatsız silah ya da kurusıkı istediklerini belirten 15 ila 17 yaşındaki çocuklar buradaydı. Bizim her şeyimiz resmi kayıtlı olduğu için tabii ki satmıyoruz. Silah satmadığımız zamanda da bu tarz tipler şiddete ya da hırsızlığa yönelerek dükkânımızı soyup, öyle almaya kalkıyorlar. Daha önce başımıza böyle bir olay gelmişti, yaklaşık 2 yıl önce ruhsatsız silah isteyen birine yasal olmadığı gerekçesiyle satış yapmadık. Gece camı kırıp, içeri girmiş ve o zamanın parasıyla bizi 35 bin lira civarı maddi zarara uğratmıştı. Hatta çocuk yakalandı, 17 yaşında olduğu için sanıyorum güzel bir ceza almayıp, beraat etmişti. Zaten genelde yaşı ufak genç kişiler hevesleniyor bu tarz işlere, aklı başında olanlar ise ruhsatlı bir şekilde almak istiyor. Yani kanuni zorunlulukları yerine getirerek alıyorlar” dedi.

Konuyla alakalı konuşan çevre esnafı da ruhsatsız silah arayışı içerisinde olan kişilerin iyi bir şey yapmayacağının belli olduğunu, esnaf olarak kimsesin bu tarz sıkıntı işlere bulaşmadığı için mutlu olduğunu söyledi. Daha önce ruhsatsız silah satışı yapmadığı için başının derde girdiğine değinen bir esnaf ise artık hiçbir türlü silah satmadığını ve kafasını meşgul etmediğini söyledi.