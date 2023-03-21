Kütahya’da, ’Dünya Roman Kahramanları Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kütüphaneler Haftası çerçevesinde, Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu’nun Türkçe öğretmenleri Halime Yılmaz ve Çiğdem Şimşek tarafından hazırlanan programda öğrenciler, rolüne büründükleri roman kahramanlarının maceralarını o anları yaşıyormuşçasına canlandırdılar.

Öğrenciler aylar öncesinden rollerine bürünmek için karakterlerin kitaplarını okumuş, sinemaya uyarlanan filmleri izlemiş, müziklerini dinlemiş, kitaplarla bağ kurup kahramanları benimsemiş ve Millî Mücadele’nin en önemli roman kahramanları, Dede Korkut, Hababam Sınıfı’nın fedakar Hafize Anası, Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asel’i, İlyas’ı canlandırdılar.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İrfan Kanık, okul müdürleri, misafirler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İzleyenlerin keyifle takip ettiği etkinlik sonrası İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.