Sivas’ta faaliyet gösteren Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Sivas’ta faaliyet gösteren Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Kent merkezinde bulunan Özel Pusula Akşam Lisesi 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. 12 sınıf öğrencileri diplomalarını üstün başarıyla alarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Okul rehber öğretmeni tarafından tercihlerini yapan öğrenciler sorunsuz mezuniyet ve diğer işlemler için Özel Pusula Akşam Lisesi kurucularına ve idarecilerine teşekkür ettiler.