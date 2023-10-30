Eskişehir’de özel bir psikoteknik kurumunda müdürlük yapan Cengiz Kapar, trafikte herkesin aynı yolu paylaştığına dikkat çekti ve psikoteknik uygulamasının genişletilerek kazaların azaltılabileceğini söyledi.

Psikoteknik değerlendirme, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri ile kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli sistemler aracılığıyla ölçümlendiği bir test sistemi olarak tanımlanıyor. Taksi, kamyon, tır, öğrenci servisi, otobüs, minibüs ve dolmuş gibi her türlü ticari taşıma yapan sürücüler için zorunlu olan psikoteknik uygulaması, normal araç sürücülerini kapsamıyor. Eskişehir’de özel bir psikoteknik kurumunda müdürlük yapan Cengiz Kapar, uygulamanın daha da genişletilmesinin trafik kazalarını azaltabileceğini ifade etti. Normal sürücülerin de psikoteknik uygulamasına dahil edilmesinin daha güvenli bir trafik ortamı açısından fayda sağlayacağını düşünen Kapar, denetimlerin arttırılmasını ve kuryelerin de bu çalışmalara dahil edilmesini istedi.

“Psikoteknik uygulamasının kapsamı arttırılmalı”

Eskişehir’de mesleğini sürdüren Cengiz Kapar, psikoteknik uygulamasının daha da genişletilmesi gerektiğini aktararak, “Psikoteknik uygulamasının daha da geniş hale getirilmesi ile Türkiye’deki trafik kazalarının ve diğer hasarların azaltılabileceğini düşünüyoruz. Bunlardan en önemlisi motokuryeler. Bence bu testin tüm sürücü kurslarında ilk başvuran sürücü adaylarına yapılması gerekiyor. Ticari araç sürücüleri de var, özel sürücüler de var. Sonuçta aynı trafiği, aynı yolu, aynı şartları kullanıyoruz. Dolayısıyla biraz önce dediğimiz gibi, bu uygulamaya diğer sürücüleri de dahil edersek trafik kazalarının azalacağını düşünüyoruz” dedi.

“Şoförlerin güvenli sürüş becerilerini ölçüyoruz”

Psikolog Hatice Nur Okuyucu ise, psikotekniğin ne olduğunu ve ne için uygulandığını anlattı. Özellikle şoförlerin trafik içerisindeyken kendilerini yola ait hissediyor olması gerektiğine vurgu yapan Okuyucu, “Psikoteknik, ticari araç kullanan sürücülerin dikkat, muhakeme, el-göz koordinasyonu, psikomotor becerilerini ve zihinsel süreçlerini ölçen bir testimizdir. Bir ehliyet belgesinin yanında olması gerekmektedir. Nasıl yapılıyor? Cihazımızda toplam 12 tane testimiz var. Bazı testlerimizde gerçek trafik ortamında çekilmiş görüntüler de görüyoruz. Genel olarak trafikte kullandığımız dikkat ve hız gibi becerileri test ediyoruz. Çünkü diğer araçların da hareketlerini ön görebiliyor olmamız gerekiyor. Ticari araç sürücüleri günlerinin çoğunu trafikte geçiriyorlar ve dikkatlerini hala koruyabiliyor olmaları gerekiyor. Trafik içindeyken kendilerini trafiğe ait hissediyor olmaları gerekiyor. Aslında onların güvenli sürüş becerilerini ölçüyoruz” şeklinde konuştu.

“Trafikte uzun süre vakit geçirdikçe bazen kurallara karşı duyarsızlaşabiliyoruz”

Uzun süre trafikte vakit geçiren bazı kişilerin zamanla kurallara karşı duyarsızlaşabildiğinden de bahseden Okuyucu, sözlerine şöyle devam etti:

“Şoförlerin bu güvenli sürüş becerilerini devam ettiriyor olmaları gerekiyor. Çünkü trafikte herkesten daha fazla vakit geçiriyorlar. Bir de biz trafikte uzun süre vakit geçirdikçe bazen kurallara karşı duyarsızlaşabiliyoruz. Bu test biraz da onu hatırlatıyor. Bu da testlerimizin içinde bulunduğu için, hataları ve bazı kuralları yeniden fark ettiriyor. Böyle konularda trafiğe tabii ki faydası dokunuyor ve kazaları azaltıyor. Çünkü kuralları yeniden hatırlatıyor. Kazaların sebebi de kurallara uymamak ve onları hatırlayamamak. O yüzden hem güvenli sürüş ve psikomotor becerileri ölçtüğümüz hem de kuralları hatırlattığımız için tabii ki bu testimiz trafikteki kaza oranlarını azaltıyor. Şu anda psikoteknik tüm ticari araç sürücüleri için yapılması zorunlu olan bir testtir.”