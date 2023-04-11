Eskişehir’de merdiven altı üretim ve satış yapılmasından dolayı çok dertli petshopçular, kendilerine ait bağımsız bir oda açılmasını bekliyor.

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası’na ve Eskişehir Ticaret Odası’na bağlı olan petshoplar kendilerine özel bir oda açılmasını istiyor. Petshop işletmecileri kaçak satışlardan yakındı ve kimsenin yaşadıkları sıkıntıları bilmediğini dile getirdi. Haftalık veteriner kontrollerinden geçtiklerini ve belli yerlere vergi ödediklerini ifade eden esnaflar, başka yerlerde denetimsizce yem ürünlerinin satılmasına tepki gösterdi. Aktarların ve internet satıcılarının kontrolsüzce satış yaptığını belirten işletmeler, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bu tarz problemlere bağlı olarak kendilerine bir oda açılmasını isteyen petshop’lar, bu ürünlerin daha denetimli bir şekilde satılması gerektiğine dikkat çekti.

“Petshoplar olarak denetlemelere tabiyiz ve her şeyi resmi şekilde yapıyoruz”

Eskişehir’de petshop işletmeciliği yapan Bülent Silek, aktarların denetimsizce yem satışı yaptığını öne sürdü. Bazı işletmelerin insanların cebine hitap edecek şekilde satış yaptığını ancak yem içeriğinin zayıf olduğunu belirten Silek, “Petshoplar olarak veteriner kontrolünden geçiyoruz, denetlemelere tabiyiz ve her şeyi resmi şekilde yapıyoruz. Vergilerini falan ödüyoruz ama buna rağmen bizim haricimizde aktarlar da yem satıyor. Denetlemesi yok, hiçbir şeyi yok. Büyük marketler kampanya yapıyor, sattıkları yemler bizimle aynı yem kalitesinde olamayabiliyor. İnsanların cebine hitap edecek şekilde satmaya çalışıyorlar, ama içerik olarak daha zayıf oluyor. Bunlar hiçbir şekilde denetime tabi olmuyor. Aslında devlet, internet sitelerinde veya aktarlarda bir denetleme yapsa iyi olur. Sattıkları yemler çok bayat oluyor, mesela biz tarihi geçmiş ürünler kullanmıyoruz. Hepsinin tarihleri yenidir ama oradaki adam 1 çuval yem alıyor, kendisi paketleyip satmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bizi ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Bizim bağlı olduğumuz bir oda yok, pazarcılar odasına bağlıyız. Pazarcılar odası normalde sebzecilerin işlerine bakıyor, bize bakmıyorlar. Bizim sorunlarımızı kimse bilmiyor, petshopların bağlı olduğu bir odanın kurulması ve bu oda çerçevesinde denetimlerin hızlandırılması lazım. Yasak satışların engellenmesi ve bunların yapılması bizim insanlara daha iyi hizmet vermemizi sağlayabilir” dedi.

“Benim sattığım paranın yarısına veya aynı paraya satıyor, vergi vermiyor”

Eskişehir’de akvaryumculuk yapan Nejlet Onlat, denetimsizce satılan yemlerin içeriğinin belirsiz olduğunu dile getirdi. Bazı vatandaşların vergisiz bir şekilde evden satış yaptığını ileri süren Onlat, “Her meslekte olduğu gibi bizim de bazı sorunlarımız var. Bugün marketler mama satıyor ama tam olarak ne sattıkları belirsiz. Kaliteli mi, kalitesiz mi vatandaş bilmiyor, ucuz diye oraya gidiyor. Bizler veteriner çalıştırıyoruz, temizliğimiz dahil her şeyimizi veteriner kontrolünde yapıyoruz. Ama bazı insanlar evde kaçak yapıyor, internet üzerinden satışlar oluyor. Algı yok, vergi yok, adam evinde satıyor. Benim sattığım paranın yarısına veya aynı paraya satıyor, vergi vermiyor. Hobi olarak yapıyorum diyor, evde satıyor. Akvaryumcular olarak bizim bir odamız yok, pazarcılar odasına ve ticaret odasına bağlıyız. Durmadan odalara aidat veriyoruz, başka bir şey yok. Eskişehir’de yaklaşık 200 tane petshop bulunuyor. Merdiven altı dahil, kayıtlı veya kayıtsız bir sürü petshop var. Bunların hepsi kayıtlı olursa daha iyi bir sistem olur” şeklinde konuştu.