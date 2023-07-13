Eskişehir’de Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (BB) tarafından kamulaştırma amacıyla yıkılması planlanan evleri yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan, tarihi dokusu ile Eskişehir’in en önemli bölgelerinden olan Odunpazarı Evleri’nin kamulaştırma yolu sonucu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yüzyıllık binaların kamulaştırılarak yıkılmasına karşı çıkan bölge halkı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine tepkide bulundu ve bölgedeki duvarlara “Ben 110 yaşındayım. Ben kültürel mirasım. Belediyenin beni yıkmasına izin vermeyin” şeklinde çeşitli yazılar astı. Vatandaşların şikâyetlerini dinleyerek, bölgede incelemelerde bulunan Özcan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, belediye yetkililerine seslendi.

“Binalar kamu alanında kullanılacaksa da tarihi özelliği korunmalı”

Konuyla alakalı inceleme yapmak ve vatandaşların görüşlerini almak için kamulaştırma yapılacak alana gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, binaların yıkılma kararının yanlış olduğunu söyledi. Bölge halkının mağdur olmaması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Özcan, “Vatandaşlarımız davet etti, biz de geldik. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı tarihi bölgenin bu kısmında herhangi bir tescilli tarihi binayı muhafaza ederek imar çalışması oluşturamadı. Tescilli binalar dâhil, binaları tamamen yıkarak, tarihi özelliğe uygun olduğunu düşündüğü modern binaları yapıyor. Belediyenin hizmet alanı yapmayı düşündüğü bu adanın içerisinde 4 tane tescilli bina ile 1 tane tarihi çeşme bulunuyor. Mecliste önerge verdik. Vatandaşların, en azından tescilli binaların korunmasını, gerekirse mülk sahiplerinin kendi imkânları ile tarihi dokuya uygun şekilde tamir ederek renovasyon yaparak, oturulmasının sağlanması konusunda talebi var. Eğer kamu alanında kullanılacaksa da tarihi özelliğinin korunması için halk ve AK Parti grubu olarak bizim tarafımızdan böyle bir talebimiz var ama gördüğüm kadarıyla burada ada bazında yapılan bir çalışma var. Üslup ve usul olarak tescili binalar yıkılıyor, aslına uygun modern bir şekilde restore ediyoruz deniliyor ve maalesef yıkım gerçekleştiriliyor. Biz, ‘Tarihi binalar yıkılıp, aslına uygun bir şekilde yapılacaksa, bu bina acaba tarihi bir bina olur mu?’ diye soruyoruz, ama maalesef olmuyor. Böyle bir durumda Tarihi Odunpazarı bölgesinden bahsetmemiz mümkün olmaz." dedi.

“Tarihi evlerden bahsedebiliriz, ama tarihi insan ve ailelerden de bahsetmeliyiz”

Vatandaşların fikirlerini almak ve onlarla istişare etmek için kamulaştırılacak bölgeye gelen Murat Özcan, bölgede en az 3 kuşak yaşayan ailelerle de görüştü. Özcan, burada yaşayan insanların da bir tarih kanıtı olduğunu dile getirerek

şöyle konuştu;

“Buradan belediye yetkililerini uyarıyoruz. Tescilli binaların yıkılmaması gerektiğini, renovasyon ile korunması gerektiğini ve mümkünse yaşamın da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz, çünkü AK Parti’nin belediyeyi yönettiği yıllarda bölgede yaşamak isteyen bütün vatandaşlara izin verildi. Burada yaşam bir şekilde devam etmeyecek ise burada yıllardan beri sülalece yaşayan insanları da düşünmemiz gerekir. Bu insanları buradan çıkın, başka yere taşının zorlamasıyla karşı karşıya bırakmamalıyız. Aslında burada tarihi evlerden bahsedebiliriz, ama tarihi insan ve ailelerden de bahsetmeliyiz. Buradaki insanların 200-300 yıl boyunca yaşadığı yerde kendi aileleri ile ilgili tarihsel bir şekilde hiç anıları olmayacak mı? Herkesin talebi, burayı tarihe uygun bir şekilde tadilat etmek ve mümkünse bu ailelerin burada yaşamına devam etmesidir. İlla kamu yararına devam edeceksek de tescilli binaların korunmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Bunu, hem tarihe, hem de burada yaşayan ailelere saygı olarak görüyoruz."