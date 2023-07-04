Bursa’da yolun karşısına geçmek için pedal çeviren bisikletli vatandaşa, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisiklet sürücüsü facianın eşiğinden döndü.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek için pedal çeviren bisiklet sürücüsü cadde üzerinde gelen otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Durumu üzerine otomobil sürücüsü hemen frene basıp dururken, çevredekiler olayı 112’ye bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsünün olay yerinde müdahalesini yaparken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Facianın eşiğinden dönen bisikletli sürücünün savrulduğu anlar ise bir işyerine bağlı güvenlik kamerasına yansıdı.