Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otizmli genç kız için gerçeği aratmayan temsili düğün gerçekleştirildi.

Tavşanlı’da 18 yaşındaki otizmli İnci Kaya’nın gelinlik hayali gerçek oldu. Anne Hasibe ve baba Osman Kaya kızlarının gelinlik giyme hayalini bir gelinlik alarak gerçekleştirmek istedi. Daha sonra bu hayal Türk Kızılayı Tavşanlı Şubesi, TES- İŞ Sendikası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile de görüşülmesi sonucu daha geniş çerçevede gerçekleşti.

Gelinlik giyen İnci, anne ve babası ile çevresinin sayesinde hem hayalini gerçekleştirdi hem de gönlünce eğlendi. Özel bir ambulansın gelin aracı olması ve daha sonra polis trafik ekiplerinin de katılımı ile konvoy kiralanan düğün salonuna gitti. Burada etkinliğe katılanlar da genç kızın mutluluğuna ortak oldu.

Anne Hasibe Kaya, kızı İnci’nin 2 kız çocuğundan ikincisi olduğunu belirterek, "Otizmli olan kızım incinin en büyük hayali bir gelinlik giymekti. Her genç kızın hakkı olduğunu düşündüğüm gibi, kızımın da bu hayalini gerçekleştirmek için böyle bir yola çıktım ve onun hayalini gerçekleştirdim. Çok mutluyuz. Bu dileği de gerçek oldu. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde bende mutlu oldum. Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Gelinlik giydiği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnci ise gerçekleştirilen düğünde doyasıya eğlendi.