Bursa’da butik otel açan işletmeci otel odalarına Türk hamamı yaptı, turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Bursa’da butik otel açan işletmeci otel odalarına Türk hamamı yaptı, turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Uzun yıllar otelcilik sektöründe çalıştıktan sonra butik otel işletmeye karar veren Atilla Olgun, eski Bursa surlarının bulunduğu Tophane sırtlarında kendine 9 odalı butik bir otel açtı. Olgun, odaların ikisine Türk hamamı yaptırınca hamam kültürünü çok seven yabancı turistler geceliği 210 Euro olan bu odalara yoğun ilgi göstermeye başladı.

Dünyanın farklı şehirlerinden binlerce turisti ağırladığını ifade eden girişimci Atilla Olgun gördüğü ilgiden oldukça memnun. Şehre gezmeye gelen turistler bu otelde konakladıklarında Hamam sefası yaşama şansı da buluyor.

Bursa’nın hamamlarıyla ünlü bir şehir olduğunu ifade eden Atilla Olgun, "Biz bu oteli yaparken hamam kültürünü ön plana çıkartmak istedik. Otelimizde toplam 9 oda var bunlardan 2 tanesine Türk hamamı ekledik. Bunun ilgi çekeceğini düşündük. Nitekim de öyle oldu. Özellikle turistler bu odalara büyük ilgi gösteriyor. Yabancı turistler geldiklerinde hamam istiyorlar.

Bizde onlara bu imkanı odalarında sunmuş oluyoruz. Bu odalarımızın geceliği 210 Euro. Dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz var. Burada kalan müşterilerimiz memnun olarak ayrılıyorlar. En fazla turist Avrupa ülkelerinden ağırlıyoruz" dedi.