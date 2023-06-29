Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde su seviyesini yükselmesi ile adacıklar ön plana çıkarken, havadan çekilen görüntüler ise gölün eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

Bolvadin sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde yağışlı geçen dönemin ardından su seviyesi arttı.

Son yıllarda kuraklık ve kamış yangınları ile gündeme gelen Eber Gölü baharda aldığı yağmur yağışı ile eski günlerine kavuşmaya başladı. Gölün kuruyan birçok noktasında yağan yağışların ardından su birikintileri oluşmaya başlarken, gölün su sınırlarının da gözle görülür bir şekilde genişlediği dron ile havadan görüntülendi. Su seviyesinin artması ile göldeki adacıklarda ön plana çıktı. Teknelerle gezinti yapılmaya başlanan gölde bu duruma en çok sevinenler ise geçimini kamış toplayarak sağlayan köylüler oldu.

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, bu sene yağışların bol olması ile göldeki su seviyesinin son 3 yılın zirvesine ulaştığını kaydetti. Ateş, “Geçen yıllarda su olmayan yerlerde bu sene yarım metreye kadar su var. Gölde yüzde 25-30 seviyesinde bir su artışı var diyebiliriz. Bu da göldeki canlı popülasyonu arttırmakta” dedi.