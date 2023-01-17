Afyonkarahisar’da bir ortaokuldaki ‘Robotik Kodlama Kulübü’ öğrencileri, piyasaya binlerce TL’ye satılan akıllı robot süpürge yaptı. Öğrencilerin yaptığı süpürge duvara çarpmadan ve merdivenden düşmeden yerdeki tozu ve kiri tıpkı gerçek robot süpürge gibi çekiyor.

Afyonkarahisar’da bir ortaokuldaki ‘Robotik Kodlama Kulübü’ öğrencileri, piyasaya binlerce TL’ye satılan akıllı robot süpürge yaptı. Öğrencilerin yaptığı süpürge duvara çarpmadan ve merdivenden düşmeden yerdeki tozu ve kiri tıpkı gerçek robot süpürge gibi çekiyor.

Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Mustafa Üzüm öncülüğündeki 15 üyesi bulunan kulüp kendi imkanları ile büyük bir başarıya imza atarak robot süpürge yaptılar. Mobil cihazlarla bağlantı kurabilen süpürge de piyasada satılan süpürgeler gibi sensörler ve motorlar bulunuyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Üzüm, yapay zeka uygulamalarının yaşama girmesi ile yeni meslek dallarının ortaya çıktığını ve kendilerinin de bunu yakından takip ettiklerini ifade etti. Yapay zekayı iyi kullanmanın en önemli yolunun kodlamayı çok iyi bilmek olduğunu dile getiren Üzüm, “Biz de şimdiden öğrencilerimize kodlamanın mantığını öğretiyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizle akıllı robot süpürge tasarladık. Robotumuzun önünde iki tane sensör var, bu sensörler robotumuzun engellere çarpmadan yön değiştirmesini sağlıyor. İçerinde vakum sağlayan bir de mekanizma var bununla yerdeki kiri ve tozu çekebiliyor” diye konuştu.

Robotu tasarlayan öğrenciler ise aygıt hakkında bilgiler verdi.