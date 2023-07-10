Bilecik’te bir proje çerçvesinde 2 yıl önce kent girişinden çıkışına kadar orta refüje dikilen lavantalar çiçek açtı. Güzelliği ile adeta göz kamaştıran lavantalar bu yıl sabun, kolonya, mum ve oda parfümü üretiminde kullanılacak.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama ile şehir merkezindeki orta refüjlerde hasat edilen lavanta çiçekleriyle hem Bilecik güzelleşti hem kadınlara ek gelir sağlandı. Bu yıl hasat edilecek lavanta çiçekleri tekrar ilgili analizlerden geçerek, sabun, kolonya, mum ve oda parfümü olarak hazırlanacak.

‘’Güzel projemizin diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, örnek nitelikteki proje için yaptığı açıklamada güzel bir projeyi bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘’Sizlerin de gördüğü gibi orta refüjlerimizde lavantalarımız açtı. Geçtiğimiz yıldan daha güzel ve renkli şekliyle refüjlerimizi süsledi. Lavantalarımızdan geçtiğimiz yıl oda parfümleri, kolonyalar, mumlar ve sabunlar üretmiştik. Kadın kooperatifi üyeleri de bunları ülkemizin her tarafına satışını yaparak, Bilecik’imizi tanıtmış oldular. Böylece hem şehrimizi tanıtmış olduk hem de hanımefendiler için gelir elde etmiş olduk. Bu yıl da önümüzdeki hafta itibariyle lavanta hasadımızı yaptıktan sonra numuneleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi laboratuarlarında analizini yapacağız. Daha sonra bu lavantaları tekrar kolonya, oda parfümü, mum ve sabun olarak üretmiş olacağız. Kadınlara destek olmayı seviyoruz. Aynı zamanda orta refüjlerimizde böyle su istemeyen, güzel görüntü oluşturan ve egzoz gazını emen güzel bitkileri de yetiştirmeyi de seviyoruz. Hem ilimiz güzelleşiyor hem yüzümüzdeki gülümseme çoğalıyor hem de kadınlarımıza destek oluyoruz. Umuyorum ki bu güzel çalışmamız diğer şehirlerimize de yayılır’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, lavanta çiçeklerinden elde edilen sabun, kolonya, oda parfümü ve mumları, kentte gelen konuklara hediye olarak da verdiklerini sözlerine ekledi.