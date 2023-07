Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bulunan ve içeresinde 2 bin metre kum ve 2 bin metre çim pist ile geniş kapsamlı at hastanesi barındıran Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) ait kompleks alan yıllardır atıl durumda adete çürüyor.

Mahmudiye’de yaklaşık 100 yıldır hipodrom olarak kullanılan, Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) ait Mahmudiye TJK Pansiyon Hara alanında 2 bin metre kum pist ve 2 bin metre çim pist bulunuyor. Bahse konu TJK’ya ait kompleksin içerisinde 8 milyon liraya mal olmuş bir de at hastanesi bulunuyor. Düzenlenen yarışlarda birincilikler elde eden atların yetiştiği yer olarak ününü duyuran Mahmudiye’deki at yetiştiricileri, TJK’ya ait alanın idman merkezi olarak kullanıma açılmasını istediklerini belirtti. Alan şuan sadece aşım istasyonu ve hizmet binası olarak kullanılıyor. Milyon lira harcanarak inşa edilen at hastanesinin de diğer hipodromlarla aynı ölçü ve ebatlarda olduğunun belirten yetiştiriciler, kompleksin faaliyete geçmesinin başta turizm olmak üzere birçok konuda bölgeye katkı sağlayacağını iddia edildi.

“Hipodromun için 7-8 milyarlık bir at hastanesi yapıldı”

İlçede at yetiştiriciliği yapan Yenel Kaya, “Türkiye’de 3 tane işletme var. Birisi Mahmudiye’de Anadolu Tarım İşletmesi, birisi Karacabey’de, diğeri de Sultansuyu’nda. Devletin 3 tane Arap atı işletmeciliği var. Onun haricinde Türkiye’nin en büyük ve en iyi atlarının yetiştiği yer Mahmudiye. Rahmetli Kemal Unakıtan döneminde Mahmudiye İdman Merkezi adı altında atalarımızdan kalan sahanın içine doğal çim pistin yanında doğal çim pisti yapıldı. Yapılırken burası idman merkezi ve yarışa açık bir yer olacak dediler. Hipodromun için 7-8 milyarlık bir at hastanesi yapıldı. Hastanenin içine tedavi olsun diye bir at bile girmedi. Orası atıl halde. Çöpe atılmış bir şekilde duruyor. Türkiye Jokey Kulübü’nün içindeki 2 bin metre doğal çim, 2 bin metre kum pist atıl bir şekilde bekliyor. Yıllardır içine kimse ayak basmadığı için de viraneye dönüyor. “Burası kum pist mi, çim pist mi” denilecek vaziyette. Otlar insan boyunda, birbirine karışmış durumda. Bin küsur dekar yerin bakımı yok” dedi.

“Buranın yetiştiricisi için çok ekonomik faydası olacak”

Bir başka at yetiştiricisi olan Üner Özer ise atıl durumda bekleyen alan için, “Bizim merkezimiz var. Hem doğal hem de kum çim pisti var. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübünün Mahmudiye Aşım İstasyonu bünyesine hayvan hastanesi de yapıldı. Çok kapsamlı yapılmıştı fakat faaliyete geçmedi. Aşım istasyonu faaliyetine devam ediyor. İdman Merkezinin açılmasını biz daha önceden de çok talep ettik. Yetkili mercilerden yine talep ediyoruz. Çünkü idman merkezinde tayların ilk kırılması ve ilk yarışa hazırlık süreci gerçekleşiyor. 4-5 aylık bir süreç oluyor. Bu aşamaları Mahmudiye’de yapıp giderlerse buranın yetiştiricisi için çok ekonomik faydası olacak. Çünkü hipodroma gittiğinde maliyetler belli. İdman Merkezinin açılmasını istiyoruz. Buradan yıllık aşağı yukarı özel olarak 600 tay çıkışı oluyor. Bunların en azından yarısının idman görerek gitmesi sahada her sezon 300 tane ahırın daha az işgal edilmesi demek olacak. Zaten genel olarak bir ahır problemi var. Çünkü at sayısına göre yeterli ahır sayısı bir türlü denk gelmiyor” diye konuştu.