Bilecik’te hazırlanan bir proje ile 28 kız anneleri ile birlikte dikiş nakış öğreniliyorlar. Kızlar, kurs hocalarından öğrendiklerini daha sonra annelerinin yardımı ile pekiştiriyorlar.

Bilecik’te hazırlanan bir proje ile 28 kız anneleri ile birlikte dikiş nakış öğreniliyorlar. Kızlar, kurs hocalarından öğrendiklerini daha sonra annelerinin yardımı ile pekiştiriyorlar.

Bilecik Belediye ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığın düzenlenen dikiş nakış kursu bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek, annelerin yanına kızları da kursa katıldı. İstasyon Mahalle Konağı’nda düzenlenen kursa 28 analı kızlı kursiyer dikiş nakış öğreniliyorlar. Yapılan kurs hakkında bilgi veren Bilecik Halk Eğitim Merkezi Giyim Bölümü öğretmeni Zübeyde Selçuk, "Bu sezon anneli kızlı olmak üzere 28 tane öğrencim var. Bize ’Annelerimiz kızları ile birlikte öğrense’ diye bir teklif geldi. Kızların hepsi lise ya da üniversite mezunu. Biz de uygun gördük. Müdürümüzle görüştük. O da uygun gördü. Daha sonra bu şekilde ilerledik. İlk önce ben kızlara gösteriyorum. Anneleri biraz arka planda bırakıyoruz burada. Çünkü anneler burada çok üzerlerine düşüyor kızlarımızın yavaş yavaş ilerliyoruz. Önce makineyi tanıyoruz, daha sonra düz dikiş olarak devam ediyoruz. Kesim yapıyoruz kesim üzerinde pratik kesim, kalıpla kesim nasıl uygun görürlerse o şekilde devam ediyoruz" dedi.

" Hem sosyalleşiyorlar, hem dikiş öğreniyorlar"

Bilecik Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldız ise, İstasyon Mahallesinin kent merkezine en uzak mahallelerden biri olduğunu anlatarak, "Lise ya da üniversite mezunu olan genç kızlarımız mahallede sıkılıyorlar haliyle. Annelerden de kendilerine teklif gelmişti. Hocamla bu konuda görüştük, kendileri için özel bir kurs açmış olduk yaz sezonu için. Hem sosyalleşiyorlar, hem dikiş öğreniyorlar. Anneli kızlı olmak üzere birbirleriyle kaliteli zaman geçiriyorlar. Biz de çok memnunuz kursumuzdan kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kızımın da bir şeyler yaptığını görünce mutlu oldum"

Kursa kızı ile birlikte katılan Emine Şişman, “Bu iş benim hep aklımdaydı. Çalıştığımız için gelemedik. Emekli olduktan sonra ilk işim buraya gelmek oldu. Burada kurs olduğunu duydum, çok mutlu oldum. Hemen kaydoldum. Benim için çok iyi oldu burası. Kızım da yeni mezun olunca ’Anne ben de gelip bir şeyler yapabilir miyim?’ dedi. Ben de yapabileceğini söyledim. Beraber geliyoruz. Daha iyi oldu, daha eğlenceli oldu kızımla. Onunda bir şeyler yaptığını görünce mutlu oldum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ortam çok güzel, arkadaşlarım çok iyi. Bir şeyler başarmanın heyecanı çok güzel bir şey. Zor olmayan hiçbir şey yok aslında ama zoru başarmak bence en güzeli insana en mutluluk veren şey" dedi.

"Çocuklarımızın giysilerini dikiyoruz, penye dikiyoruz, gömlek dikiyoruz, her şeyimizi dikebiliyoruz"

Kursa kızı ile birlikte katılan Fatma Ankara ise, "Dikiş kursumuz açıldığı için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah razı olsun yardımcı olanlardan. Her şeyi yapıyoruz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çocuklarımızın giysilerini dikiyoruz, penye dikiyoruz, gömlek dikiyoruz, her şeyimizi dikebiliyoruz. Dikişlerimiz beğeniliyor. Kızlarımız da merak ettiler, onlarda geldiler o yüzden daha mutluyuz. Müdürümüzün de çok hoşuna gitti bu durum. Güzel vakit geçiriyoruz. İstasyon mahallesi olarak memnunuz, hocamızdan da Allah razı olsun" dedi.

"Kızlarımızla birlikte kurslarımızda dikiş öğrenmeye çalışıyoruz"

Anne Aysel Elçin de, kızıyla birlikte kursa geldiklerini anlatarak, "Hocamıza rica ettik, sağ olsun bizi kırmadı. Kızlarımızla birlikte kurslarımızda dikiş öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha öncesinde bilmiyordum, bu kurs açıldığında öğrendim. Kızımın başta çok ilgisini çekmemişti. İnşallah bundan sonra memnun kalır, devam eder. Yeni ürünler çıkarıyoruz kendimize. Kombin olarak tasarlıyoruz. Hoşumuza gitti yani, çok eğlenceli. İstihdam adı altında güzel bir yer oldu bizim için. Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitime teşekkür ederiz" dedi.

Aysel Elçin’in kızı Dilan Su ise, "Annemle arada sırada buraya geliyorum. Makine çalıştırmayı öğrendim. İlk başta sıkıcı zannettim, ama şuan eğlenceli" dedi.