İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen 2025 Dünya Kış Oyunları’na katılan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, şampiyonada kazandıkları 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile yurda döndü.

İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’na katılan Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, toplam 10 madalya ile yurda döndü. Eda Nur Biçer, Sude Cihan, Şehriye Naz Koncalıoğlu, Beyza Kirenli, Enver Eren Kebapçıoğlu, Batuhan Uludağ, Berat Kömbeci’den oluşan Türk Kızak Takımı, 4 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya aldı.

Kerem İlgün: "Kapımız herkese açık"

Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, şampiyona öncesi Ilgaz Dağı’nda çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "2025 Torino’da elde edilen madalyalar, zihinsel engelli sporculara kazanma şansı verildiği zaman neler yapabileceklerini herkese göstermesi açısından çok önemliydi. 100 ülkeden bin 500 sporcunun katıldığı bu dev organizasyonda ülkemizi başarı ile temsil ettik. Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak hedefimiz, özel çocuklarımıza, oyun ve spor aracılığıyla toplumda saygı gören, yararlı ve üretken bireyler olabilmeleri için fırsat vermek. Özel sporcularımızın ailelerini de bu bütünün bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Özel Olimpiyatlar Türkiye ailesinin kapıları ve kalbi herkese sonuna kadar açık" dedi.