Eğitim harcamalarındaki dönemsel artışa dikkat çeken Bursa AFSİAD Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, “Özel eğitim kurumlarının birleşerek yapacağı ürün alımları, fiyatları aşağı yönde çekecektir” dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı uzman eğitimci Recep Yıldırım, eğitim harcamalarına yapılan dönemsel zamları eleştirdi. Yıldırım, “TÜİK verilerine göre, eylülde aylık bazda en yüksek artış eğitimde yaşandı. Sektör yüzde 14.21’lik artışla başı çekerken, diğer sıraları alkollü içecek tütün, konut ile giyim ve ayakkabı gibi listede sürekli gördüğümüz ürün kalemleri takip etti. Aslında her eğitim yılı başlamadan önce yaşadığımız bir tablo ile karşı karşıyayız. Bilinmeli ki; eğitim harcamalarına yapılan dönemsel zamlar sadece velileri değil, özel eğitim kurumlarını da ciddi anlamda etkiliyor. Yapılan bu zamlar, ‘kitap ve kırtasiye’ masraflarını da ücretine dahil eden özel okulların kayıt döneminde işlerini bir hayli zorlaştırıyor. Zaten servis ve yemek ücretlerinin yüksek maliyetiyle boğuşan sektör, zamları veliye tam olarak yansıtamayınca sürdürülebilirliğini koruyamıyor” ifadelerini kullandı.

Eğitim harcamalarındaki dönemsel artışa çözüm olarak bazı tavsiyelerde bulunan Yıldırım, “Elbette eğitim giderlerini tedarik eden üreticilerimizin daha fazla kazanç sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlaması temennimizdir. Ancak dönemsel bazda yapılan fiyat artışlarının faturası hem velilere hem de eğitim sektörüne acı bir şekilde yansıyor. Özel eğitim kurumları her ne kadar kâr amacı güden kuruluşlar olsa da; yaptıkları işin niteliği itibariyle ülkenin geleceğine hizmet etmektedir. Ayrıca devletin yükünü de hafifletmektedir. Eğitim harcamalarında görülen yüksek zamların hane bütçesi kadar, özel eğitim kurumlarındaki niteliği de olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Ayrıca istihdama etkisi de düşünülmelidir. Uzun yıllar pek çok özel eğitim kurumunun kuruculuğunu yapan biri olarak; bu noktada bir kaç kurumun birleşerek yapacağı toplu alımların soruna çözüm olacağı kanısındayım. Çok şubeli özel okulların dışında kalan kurumlar, kendi aralarında birleşerek alım yapabilirler. Böylece üreticinin önünü görmesini ve sürümden kazanma mantığıyla konuya bakması sağlanacaktır. Haliyle kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi giderler okullar tarafından uygun fiyatlara alınacaktır. Böyle bir oluşuma Milli Eğitim Bakanlığı’mız da destek olabilir. Bakanlık rehberliğinde, özel okullar arasında gerçekleşecek görüşmelerden daha somut kararlar çıkacaktır” dedi.