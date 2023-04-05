Okul Sporları Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliğini kazanan Dr. Halil Akkurt Ortaokulu kızları şampiyonluk sevincini yaşadı.

Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan yarışmanın sonunda birincilik kupalar sahibini buldu. Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Dr. Halil Akkurt Ortaokulu ile Bahçe Şehir Koleji karşı karşıya geldi. Rakibi önünde üstün bir oyun ortaya koyan Dr. Halil Akkurt kızları, sahadan 61-31 galip ayrılarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Yeni Yol Ortaokulu’nu mağlup eden Çağdaş Koleji ise üçüncülüğü elde etti.

Kupalar sahiplerine verildi

Mücadeleler sonunda düzenlenen törenle dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları takdim edildi. Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başaran Dr. Halil Akkurt Ortaokulunun kızları büyük sevinç yaşarken, Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçük Aycan birincilik kupasını verdi.

"Üç özel okul arasında birinci olmayı başardık"

Dr. Halil Akkurt Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Yasin Özgün, ettikleri başarıdan çok mutluluk duyduklarını anlattı. Yaklaşık 9 yıldır bu okulda görev yaptığını ve basketbol alanında çalıştığını anlatan Özgün, "Basketbolcu küçük kızlarımızla iki yıldır çalışıyoruz. Seçmelerini ilkokullardan yaptığımız çocuklarla antrenmanlarımızı yapıyor ve çalışmalarımıza yaz kış demeden devam ediyoruz. Çocuklarımızı hem okul takımlarında, hem de kulüp takımlarında değerlendiriyoruz. Okul olarak imkânlarımız kısıtlı olmasına rağmen her sene katılan okullara karşı başarı elde etmeye çalıştık. Üç özel okul arasında birinci olmayı başardık. O anki duygularımı ifade etmek için kelimeler bulamıyorum, çocuklarla sarıldık başarımızı beraber kutladık, duygusal anlar yaşadık. Şimdi bizim hedefimiz bölge şampiyonası. Oraya gitmek çok masraflı, sonuçta biz yoksul ailelerin ekseriyette olduğu Emek mahallesinde bulunan bir okul. İmkânlarımızı zorlayıp Bölge Şampiyonası’na katılmayı istiyoruz ”dedi.