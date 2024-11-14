Bursa’nın Mudanya ilçesinde özel bir okulda gece yarısı çıkan yangında bir kişi dumandan boğularak hayatını kaybetti. Savcılık ve itfaiye soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mudanya yolu Çağrışan Mahallesi’ndeki FKM Okulları’nda sabaha karşı meydana geldi. Binadan çevreye yoğun şekilde duman yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5 ekiple yaklaşık 10 dakika içerisinde olaya müdahale ettiler. Okul içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler yaptıkları incelemede 39 yaşındaki Engin B.’nin dumandan boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangın kısa sürede söndürüldü.