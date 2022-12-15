Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Samsun’da faaliyet gösteren özel okul temsilcileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bir araya gelerek, istişarede bulundu. Özel okul temsilcileri ücret artışı talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Samsun’da faaliyet gösteren özel okul temsilcileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bir araya gelerek, istişarede bulundu. Özel okul temsilcileri ücret artışı talep etti.

Samsun TSO ev sahipliğinde bir araya gelen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okul temsilcileri, istişarede bulunarak, sorunlarını tartıştı. Samsun TSO 34. Meslek Komitesi Başkanı Eğitimci Osman Teber moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nun yanı sıra 34. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri seçilen Muharrem Yılmaz, Aytek Çakmak ve Hüseyin Yalgın ile 34. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sedat Uygun da katıldı. Toplantıya katılan yaklaşık 30 özel okul temsilcisi sırayla söz alarak, sektörlerinde yaşanan sıkıntıları dile getirerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Samsun TSO’ya teşekkür

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Samsun TSO 34. Meslek Komitesi Başkanı Osman Teber, “Samsun’da ilk defa sektörümüzle ilgili böyle geniş bir katılımlı bir toplantıda bir aradayız. Çok faydalı geçen toplantı için öncelikle Samsun TSO Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eğitim sektörü olarak birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu toplantıda arkadaşlarımız yaşadığımız sıkıntıları ifade ederek, beklentilerini dile getirme fırsatı buldu” dedi.

“Ücret artışına ihtiyaç var”

Özel okulların devam eden öğretim yılı için maliyet artışlarına karşı oldukça düşük bir ücret artışı ile sınırlanmasının, mevcut ekonomik şartlar altında ciddi sıkıntı yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirten Osman Teber, “Bu sebepten dolayı birçok kurumumuzun gelir-gider dengesi bozulmuştur. Ocak ayı itibariyle 2023-2024 öğretim dönemi ile ilgili erken kayıt sürecinin başlayacak olması sebebiyle, kurumların gelen maliyet artışlarını karşılayabilecek bir ücret artışına ihtiyaç duyduğu aşikardır. Eğitim hizmetinde en temel paydaşımız öğretmenlerimizin hak ettikleri hayat standartlarını ve ücret skalasını yakalayabilmemiz için ücret artışlarında, sektörün ihtiyaçlarının göz önüne alındığı bir yaklaşım sergilenmesi beklentimizdir. 2023 yılı itibariyle EYT kapsamında emeklilik talebinde bulunacak öğretmen kadrolarımızın devam eden sözleşme sürelerinin sonuna kadar hizmetlerinin devamı konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacaktır. EYT kapsamında emeklilik talepleri ile beraber, doğacak tazminat talepleri kurumların bütçelerinde ciddi sıkıntı çıkaracaktır. Bu çerçevede sektörel bir kredi paketinin varlığına ihtiyaç olacaktır” dedi.

Öğretmenlerin özel okullara atanmasının önü açılmalı

Ocak ayı itibarıyla asgari ücret artışı ile orantılı olarak oluşacak personel maliyet artışlarını karşılamak ve özel okulların son dönemde oluşan mali krizleri atlatılması ve istihdamın korunması amacı ile sektörel bazda, başta SGK teşviki olmak üzere çeşitli teşviklere de ihtiyaç olduğunu belirten Teber, “Uzun yıllardır gündemimizde olan KDV muafiyeti konusunun yeni dönem kayıtları başlamadan önce bir karara bağlanmasını ve artık sektörün gündeminden çıkması en temel beklentimizdir. Ayrıca, bir başka önemli talebimiz de ilköğretim matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler alanlarından mezun öğretmenlerin bir sertifika programı ile özel okullara da sınıf öğretmeni olarak atanabilmelerinin önünün açılması yönündedir. İnşallah yaşadığımız sıkıntılar biran önce çözüme kavuşturulur” diye konuştu.

Toplantıya katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ise özel okulların sıkıntıları ve talepleri noktasında hazırlanacak dosyayı TOBB nezdinde ilgili tüm yerlere ileteceklerini belirtti.