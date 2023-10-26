Geçtiğimiz Nisan ayında Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cemar Mermer ve Traverten arasında yapılan işbirliği ile firma bünyesinde kullanılacak olan önlükler özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından üretildi.

Kula’dan dünyaya uzanan hizmet yelpazesi ile uluslararası pazarda önemli bir noktada söz sahibi olan Cemar Mermer ve Traverten, eğitim faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı işbirliği çerçevesinde firmada kullanılan önlüklerin özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından üretilmesine karar vermişti. Bu işbirliğinin hemen ardından harekete geçen okul idaresi, öğretmenler ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, Cemar Mermer ve Traverten’in fabrika ve ocak bölümünde kullanacağı önlükleri üretmeye başladı. Özel öğrencilerin kısa sürede ürettiği yüzlerce önlük, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, özel eğitim sınıf öğretmenleri ve özel öğrenciler tarafından Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın’a teslim edildi.

Kula’da çeşitli alanlara yaptıkları desteklerle adından sıkça söz ettiren Cemar Mermer ve Traverten’e eğitim alanına sağladıkları destekler için teşekkür eden Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin neler yapabileceğini görmek için böyle bir şans veren ve aldığı sonuç karşısında da mutlu olan Genel Müdür Yalçın’a teşekkür etti.

Eğitim alanında onlarca proje ve çalışmaya destek sağladıkları dile getirerek firmanın benimsediği misyon çerçevesinde özel öğrencilerin üretim becerisini artırmak için böyle bir işbirliği yaptıklarını dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Şirketimizin benimsediği misyon çerçevesinde bugün Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, öğretmen arkadaşlar ve öğrenci kardeşimizi ağırladık. Kendilerine sipariş verdiğimiz işçi önlüklerini imal edip getirmişler. Hepsinin eline emeğine sağlık. Hazır fabrikasyon almaktansa bu ürünleri öğrenci kardeşlerimizin imal etmeleri ve okul bütçesine katkı yapmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.