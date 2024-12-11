Bolu’nun Mudurnu ilçesinde özel öğrenciler, kendi elleriyle yaptığı resimleri, özel sergide vatandaşlarla buluşturdu.

Engelliler Haftası dolayısıyla Mudurnu Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından bir resim sergisi düzenlendi. Haftalar öncesinden resimlerini hazırlayan öğrenciler Mudurnu Belediye Düğün Salonu’nda sergi açmanın heyecanını yaşadı. Açılışa, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve Okul Müdürü Mehmet Erişken katıldı. Etkinlik, protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle başladı. İlçe protokolü ve davetliler, sergilenen eserleri ilgiyle gezdi. Resim sergisi, hafta boyunca ziyarete açık olacak.