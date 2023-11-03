Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer’in doğum günü kutlaması esnasında özel öğrencilerin toplu olarak öğretmelerine sarılıp doğum gününü kutlamaları duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Atatürk İlkokulunda görev yapan öğretmenler ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin aileleri sınıfa getirdikleri doğum günü pastasıyla Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer’in doğum günü kutladılar. Bu sırada öğrencilerin çok sevdikleri öğretmenlerine sarılarak doğum gününü kutlamaları mükabilinde öğretmen Nihat Koçer duygulu anlar yaşadı. Koçer, daha sonra kendisine getirilen doğum günü pastasını özel öğrencilerle birlikte keserek onlara ikram etti.