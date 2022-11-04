Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Kemerkaya mahallesindeki ek binasında ayakkabıcılık kursu gören özel öğrenciler, yaptıkları çalışmayla kendilerine hayran bırakıyor.

Trabzon’da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Kemerkaya mahallesindeki ek binasında ayakkabıcılık kursu gören özel öğrenciler, yaptıkları çalışmayla kendilerine hayran bırakıyor.

Fiziksel ve hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin meslek öğrenmek için sergiledikleri azim, takdir görürken kursiyerlerin hedefi ileride kendi işlerini kurmak.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Ayakkabı Atölyesi Alan Şefi Vural Aliyazıcı, özel öğrencilerin kursu tamamladıktan sonra küçük ölçekli işletme kurma şansları olduğuna dikkat çekerek kursa 12 özel öğrencinin katıldığını söyledi. Kursa katılanların hoşça vakit geçirerek meslek öğrendiklerini kaydeden Aliyazıcı, “Halk Eğitim Merkezi Ayakkabı Üretim Atölyesi 2000 yılından beri faaliyetini yürütüyor. Burada yöresel el sanatlarından ayakkabıcılık mesleğini yeni nesillere aktarabilmek. Aktarma işlemlerini özel öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Toplam 12 tane özel öğrencimiz 5 tane usta öğreticimiz var. Onların üzerinden el yapımı ayakkabıcılığı yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz buradaki çocuklarımızın hoşça vakit geçirebilmeleri meslek öğrenebilmeleri noktasında destek sağlamak. Bu faaliyetimiz döner sermaye faaliyetidir. Yapmış oldukları çalışmalardan cep harçlıklarını çıkartıyorlar. Kursumuz yıl boyu devam ediyor ve yaptığımız tüm ürünler piyasaya satış amaçlı sunuluyor. Ayakkabı yapımında kullandığımız malzemelerin içi dışı hakiki deri olduğu için çok beğeniliyor. Kemerkaya Mahallesinde bulunan ek binamızdan ayakkabılarımız hem görülebilir hem yaptırılabilir, satın alınabilir” dedi.

Hafif düzeyde zihinsel engelli ve fiziksel engelli olmak üzere 12 özel öğrencinin kursa iştirak ettiğini belirten Aliyazıcı, “Kursumuzda hafif düzeyde zihinsel engelli olanlar bedensel engelli olanlar öğrencilerimiz var. Bizim sürekli alış veriş yaptığımız, çalıştığımız firmalarımız var. Bu firmalara çocuklarımızı kalfa statüsünde yönlendiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi mesleki eğitim merkezlerine yönlendirerek ustalık belgelerini almalarını desteklemekteyiz. Buradan ayrıldıklarından sonra kendi işlerini kurup küçük ölçekli işletme kurma şansı olabiliyor” diye konuştu.

Kursiyerlerden Mücahit Sarı, kurs sayesinde ayakkabı yapmayı öğrenmeye çalıştığını belirtirken, Muhammet Eren Karaoğlu da ”Yaklaşık 6 yıldır buradayım. Ayakkabı için meşin dikiyorum. Lisede bu meslek grubunu okuduğum için buradayım ve çok da memnunum” ifadelerini kullandı.