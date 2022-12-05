Ordu’nun Ünye ilçesinde özel öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda okuyan 68 özel eğitim öğrencisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırladıkları gösterileri aileleri ile paylaştı. Dönem boyunca hazırladıkları çeşitli gösterilerle izleyenlere keyifli ve duygulu anlar yaşatan öğrenciler, özel günlerinde doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, özellikle son 20 yılda engelli bireyler için ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, “Herkesin bildiği gibi en büyük engel sevgisizliktir. Yani sevdiğimizde birbirimizi sevgiyi büyüterek büyük meseleleri çözmüş oluyoruz. Bir işte sevgiyle yola çıkmadığımız sürece fiziki şartları oluşturamayız. Sevgi ve saygı varsa sorunların çözümü de gelecektir. Son 20 yıla baktığımızda çocuklarımız sokağa çıkamazken, bu gün ise çocuklarımız aileleriyle dışarı çıkarak engelli durumlarına sorun olacak her şeyin ortadan kalktığını görüyoruz. Bu gün bir kutlama değil ama aslında her başarıların ortaya çıkarılması lazım” dedi.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Tikenoğlu ise engelleri olmalarına rağmen farklı alanlarda başarılara imza atan insanların olduğunu belirterek, “Kimimiz engelli olarak doğmuşuzdur, kimimiz sonra engelli konumuna düşmüşüzdür. Hepimiz biliyoruz ki engelli olmalarına rağmen dünyamızda dereceler ve başarılar yapan birçok insanımız vardır” şeklinde konuştu.

Program, çocukların çeşitli gösterileri ile devam ederken, aileler ise duygulu anlar yaşadı. Yapılan gösteriler sonrası okulun bahçesinde marul fidesi dikimi sonrası etkinlik sona erdi.