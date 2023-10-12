Yunusemre Belediyesi, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin ve hanımların el emeği göz nuru ürünlerini, Üreten Eller Mağazalarında uygun fiyata satışa çıkarıyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı ve Yunus Emre Kültür Parkı’nda kurulan Üreten Eller Mağazalarında, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin ve hanımların el emeği göz nuru ürünleri uygun fiyata satışa çıkarılıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katında bulunan Üreten Eller Mağazası hafta içi 08.30 - 17.30, Yunus Emre Kültür Parkı’ndaki Üreten Eller Mağazası ise her gün 09.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadaki ürün çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Piyasaya göre daha uygun fiyattan satılan el emeği ürünler büyük ilgi görüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanımlarımızın sosyal hayata katılması, onların hem üretip hem de ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak için Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kurduğumuz Üreten Eller Mağazası’ndan bir tane de Yunus Emre Kültür Parkı’nda açmıştık. Burada hanımlarımızın yaptığı ürünlerin dışında Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunan özel öğrencilerin de ürünlerini sergiliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu merkezlerimize bekliyoruz” dedi.