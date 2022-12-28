Ordu’nun Ünye ilçesinde özel öğrencilerin ailelerine yönelik sağlıklı beslenme bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde özel öğrencilerin ailelerine yönelik sağlıklı beslenme bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda okuyan 67 özel gereksinimli öğrencinin ailelerine yönelik, otizmli bireylerde sağlıklı beslenme semineri gerçekleştirildi. Yapılan seminer amacıyla Sağlıklı ve Beslenme Diyet Uzmanı Damla Bozkurt tarafından öğrencilerin ailelerine yapılan bilgilendirmede, uygulanan diyet, beslenme, besin maddeleri gibi dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

“Özel çocuklarımıza özel beslenme uygulayalım”

Ailelere sağlıklı beslenmenin önemini anlatan Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ahmet Tikenoğlu, “Özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik sağlıklı beslenmenin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Öğrencilerimizin beslenmesi ve onlara verilen ilaçların kilo anlamında etkenliğini konuşacağız. Mutlaka çocuklarımıza özel diyet ve bilinçli beslenme uygulayalım” dedi.

“Besinlerin hormonsal ve katkı maddesi içermemesi gerekiyor”

Sağlıklı ve Beslenme Diyet Uzmanı Damla Bozkurt, özel gereksinimli öğrencilerin yediği besin maddelerinin hormonsal ve katkı içermemesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bozkurt, “Özel çocuklarımıza mutlaka sizlerin kontrolünde özel diyetler uygulayalım. Çünkü verilen her besinin mutlaka sizlerin kontrolünden geçeceğini bilmemiz gerekir. Özel gereksinimli bireylerde kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi hastalıklara yönelik dikkat etmemiz gereken birçok husus var, bunlar sindirim sistemi hastalıklarıdır. Bu gibi hastalıklarda ilk olarak özel gereksinimli bireylerimizde idrar, kan ve MR, dışkı gibi tetkikler istenilerek kişinin sağlığına kavuşması sağlanabilir. Mutlaka çocuklarımıza yedirdiğimiz her besinin hormonsal olmamasına, katkı maddesi içermemesine dikkat edelim” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrası Okul Müdürü Ahmet Tikenoğlu tarafından Sağlıklı ve Beslenme Diyet Uzmanı Damla Bozkurt’a plaket verildi.