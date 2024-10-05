DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Köprübaşı Ömer Efendi Köyünde bulunan Özel Eğitim ve Uygulama okulunca öğrencilere UMKE ve ambulans tanıtımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Mekansız Tiyatro projesi çerçevesinde Köprübaşı Ömer Efendi köyünde Özel Eğitim ve Uygulama okuluna gitti. Burada özel öğrencilere tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de tiyatro etkinliğine giderek burada özel öğrencilere Ulusal Medikal Kurtarma ekibi ve 112 Acil Ambulanslar ile ilgili bilgilendirme tanıtımı gerçekleştirildi.