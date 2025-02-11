DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, Reşat Vural İlkokulundaki hafif otizmli özel eğitim sınıflarında kayıtlı öğrencilerin kullanabilmesi için ‘duyu bütünleme odası’ tasarlandı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Ayşenur Kulaklı, Sude Kepenek, Ceylin Gürsoy ve Berkay Ceylan tarafından yürütülen projeyle, Merkezefendi ilçesinde, Reşat Vural İlkokulundaki hafif otizmli özel eğitim sınıflarında duyu bütünleme odasının tasarım ve uygulaması gerçekleştirildi. Projeyle duyu bütünleme odasının zemini izolasyon sağlayan yumuşak tatami zeminle kaplandı. Denge ve kondisyon sağlayan gereçlerle oda zenginleştirildi.

Okulda öğrenim gören özel öğrencilerin duyularla ilgili aktivitelerle duyu girdisini artırmak amacıyla tasarlanan duyu bütünleme odası, çocukların ilgisini ve motivasyonunu artıracak şekilde dizayn edildi. Bu sayede öğrencilerin aktiviteler sırasında sıkılmadan seans almaları sağlandı. Ayrıca çocukların odaklanarak ve eğlenceli şekilde bu alanda olmaları beyin gelişiminin daha iyi olmasını, amaçlanan duyurularla ilgili girdinin daha yoğun hissedilmesini ve var olan duyularla ilgili girdinin daha hızlı yol almasına imkan tanıdı.