Kayseri’de İstiklal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’nda eğitim gören servis bölümü öğrencilerine garsonluk eğitimi verildi.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okullarında özel öğrencilerini ağırladı. İstiklal Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen özel öğrencilere garsonluk eğitimi veren öğrenciler, keyifli zaman geçirdi. Masanın yerleşimi hakkında bilgiler alan özel öğrenciler, yemek servisi de yaptı.

Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Hüseyin Bozlak, “Bugün misafir ettiğimiz öğrencilerimiz benim eski çalıştığım kurumdaki öğrencilerim. Onlarla bağımızı koparmadık ve sürekli birlikteyiz. Servis bölümü öğrencileri oldukları için kendi okulumuzdaki öğrencilerimizle birlikte onlara servis kurallarını yerinde anlatarak gösterdik ve uygulama yaptırdık. Öğrencilerimiz zaman zaman okulumuzu ziyaret ederek burada uygulamalara katılıyorlar. Bu şekilde öğrencilerimiz hem olayı öğrenmiş oluyorlar hem de topluma kazandırma konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz. Öğrencilerimiz özgüveni yerinde topluma kazandırılmış öğrenciler oluyorlar" ifadelerini kullandı.