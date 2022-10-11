Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel öğrencilere yönelik su altı dalış etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel öğrencilere yönelik su altı dalış etkinliği gerçekleştirildi.

Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Side Su Altı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan ‘Su Altı Eğitimi ve Bilinçli Yüzücülük Eğitimi’ protokolü çerçevesinde Manavgat’ta bulunan özel öğrencilere yönelik sualtı dalış etkinliği düzenlendi.

Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz ve Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan’ın da hazır bulunduğu etkinlikte özel öğrencilere Side Su Altı Arama Kurtarma Gençlik ve Spor Kulübü eğitmenleri tarafından dalış eğitimi verildi.