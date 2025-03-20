Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel öğrencilerle bir araya gelerek onların hazırladığı mektupları kabul etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesine özel öğrencileri makamında ağırladı. Öğrenciler, bu anlamlı gün için özel olarak hazırladıkları mektupları Vali Makas’a takdim etti. Vali Makas, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim hayatları hakkında sohbet etti ve başarı dileklerinde bulundu. Özel bireylerin topluma kazandırılmasının önemine dikkat çeken Vali Makas, farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Ziyaretin sonunda misafirlerine teşekkür eden Vali Makas, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.