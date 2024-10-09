DÜZCE (İHA) – Düzce’de Özel eğitim uygulama okuluna giden özel öğrenciler köklerden geleceği sergisi açtı. Sergiye katılanlara da aşure ikramı gerçekleştirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama okulunda bulunan öğrencilerin hazırladığı köklerden geleceği sergisini ziyaret etti. Birlik ve bereketin simgesi olan aşurenin de katılımcılara ikram edildiği sergide öğrenciler, öğretmenler ve veliler de etkinliğe katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek bu tür etkinliklerin, geleneklerin yaşatılması ve eğitim camiasında ki dayanışmayı güçlendirmedeki önemini aktarırken, sergiyi gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti.