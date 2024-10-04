Aydın’ın Nazilli ilçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem hayvanları korumanın önemine dikkat çekti hem de gün boyu eğlendi.

Her yıl farklı etkinliklerle farkındalık oluşturan Nazilli Merkez Yeşil Mahalle’de bulunan Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu’nda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Okul içerisinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunarken etkinliğe farklı bir gösteri ile renk katan pet kuaför işletme sahibi Gülşah Sırıklı’nın gösterisi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sunduğu şiirler, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve dans gösterileri büyük beğeni ile izlenirken Sırıklı’nın ’Hayal’ isimli köpeği ile yaptığı bakım ve temizlik gösterisinin ardından dağıttığı kedi ve köpek mamaları çocuklar tarafından sokak hayvanlarına verilmek üzere teslim alındı. Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erbay Aldemir, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velilerinin izlediği gösteriler büyük alkış aldı.