Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlü ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ‘Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası’ nedeniyle özel bir etkinliğe imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlü ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ‘Görme Engelliler Beyaz Baston Haftası’ nedeniyle özel bir etkinliğe imza attı.

Yapılan etkinlikte BUÜ’de eğitimine devam eden görme engelli öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde oluşturulan engelli alanları ile özel donanımlı bilgisayar ve diğer materyaller hakkında bilgi aldı. Etkinlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, Kütüphane Müdürü Kazım Şentürk, BUÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Mustafa Kurt, Koordinatör Yardımcısı Özlem Aydoğan ve kütüphane çalışanları da hazır bulundu. Öğrencilerin yanı sıra etkinliğe Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) Başkanı Ali Genç ve kulübe üye olan görme engelli sporcular da katıldı.

Ziyarette kütüphane hizmetlerinin yanı sıra, Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü’nün işleyişi ve elektronik baston kullanımı gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.