Samsun’da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencilerinin ’Dünya Engelliler Günü’ne özel yaptığı gösteri, büyük beğeni topladı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde Dünya Engelliler Günü’ne özel program düzenlendi. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, "Bu anlamlı gün, hepimize insan haklarının, eşitliğin ve toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha hatırlatma fırsatı sunmaktadır. Fiziksel, zihinsel veya duygusal yetersizlikler, bireylerin topluma katkıda bulunmalarına ve hayata katılmalarına asla engel değildir. Asıl engeller, toplumsal önyargılar ve erişim kısıtlamalarıdır. Öğrencilerimizin hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olabilmesi ve potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Eğitimin bu konudaki rolü ise hayati bir öneme sahiptir. Bizler, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitimin kapsayıcı, eşitlikçi ve erişilebilir olması için var gücümüzle çalışıyor, her bireyin nitelikli eğitime ulaşmasını temel bir hak olarak görüyoruz" dedi.

Gösteriler alkış topladı

Programda öğrenciler sırasıyla, düğün dernek gösterisi, al yazmalım gösterisi, zalim yar gösterisi, derule gösterisi, narinim ile harmandalı halk oyunları gösterisi, Hint gösterisi, fıkralarla Nasrettin Hoca tiyatro oyunu ve sekizinci renk gösterisi yaptılar. Alkış alan programa ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik ve öğretmenler katıldı.