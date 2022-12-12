Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) katkılarıyla Antalya’da düzenlenen etkinliğe katılım gösteren özel öğrenciler ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı ziyaret etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) katkılarıyla Antalya’da düzenlenen etkinliğe katılım gösteren özel öğrenciler ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı ziyaret etti.

ALKÜ Hayallere Hayat Veren Topluluğunun katkılarıyla Antalya Muratpaşa Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen atletizm etkinliğine katılan ve madalya kazanan özel öğrenciler, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Sibel Nalbant, topluluğun temsilcileri ve özel öğrencilerin aileleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret etti. Elde edilen başarılardan dolayı özel öğrencileri tebrik eden Rektör Kalan özel öğrencilere ziyaret sırasında yakın ilgi gösterdi. Atletizm etkinliğinde gülle atmada Armağan Demiral ile Tuğçe Özel, 100 metre koşuşunda Elif Duygu Marangoz, Tuğba Soykan ve Damla Atilla, 400 metre koşusunda Efe Babadoğan yarışmaların sonucunda madalya takdim edildi.

ALKÜ öğrencilerini duyarlı davranışları için kutlayan Rektör Kalan, “Hayallere Hayat Veren Topluluk öğrencilerimizin takdire şayan davranışları ALKÜ ailesi olarak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Özel öğrencilerimiz için hocalarımız ve onların yetiştirdiği öğrencilerimiz bu anlamda hem büyük bir gayret gösteriyor hem de yaptıkları faaliyetlerle topluma güzel bir örnek sergiliyorlar. Böylesi güzel davranışları ödüllendirmek lazım. Aldığımız karar doğrultusunda bu tarz faaliyetlere katılacak öğrencilerimiz ALKÜ Spor Kulübü çatısı altında desteklenerek yarışmalara katılacaklar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.