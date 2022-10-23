Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler yemek yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler yemek yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, kentin geleneksel yemeklerinden oluşan yemek listesi üzerinden düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Özel gereksinimli öğrenciler ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin katıldığı yemek yarışmasında, Turuncu ve Turkuaz takım olarak 24 öğrenci Kocaeli’nin geleneksel yemeklerini yaptı. Sütlü kesme çorba, tavuklu kabak dolması, şehriyeli pirinç pilavı, mancarlı pide, zerde, kızılcık şerbetini hazırlayan yarışmacılar, yemekleri jüriye sundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, çeşitli televizyon programlarına aşçı olarak katılan ve aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül’ün de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından tadım ve oylama gerçekleştirildi. Tüm yemekler jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Program, öğrencilere verilen sertifika takdimi ile son buldu.