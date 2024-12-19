Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde özel öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tavşanlı Gençlik Merkezini yakından tanıdı.

Özel Meliha Girgin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Tavşanlı Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezin sunduğu imkanları yerinde gördü. Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezin farklı atölyeleri sayesinde gençlerin boş zamanlarını değerlendirebildiğini ve kendilerini geliştirebildiğini belirtti. Sert, özel eğitim okullarıyla iş birliği yaparak, merkezin imkanlarını özel öğrencilere de sunmak istediklerini vurguladı. Ziyaret kapsamında öğrenciler, Gençlik Merkezi’ndeki atölyeleri gezerek, farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu. Müdür Sert ve ekibi, öğrencilerle sohbet ederek onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledi.

Mustafa Sert, öğrenci ve öğretmenlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi,

“Gençlik merkezimiz içerisinde bulundurduğu farklı atölyelerle gençlerin işten, okuldan ya da her ikisi de olmasa da boş zamanlarını değerlendirebildikleri kendilerini geliştirdikleri bir yer. Biz bu mekanı özel eğitim okullarıyla da maksimum seviyede kullanmak amacıyla bugün misafirlerimizi ağırladık. Atölyelerimizi gezdirdik. Sonraki süreçte birlikte neler yapabileceğimizin görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah sonraki süreçte binamızın fiziksel ve beşeri imkanlarda maksimum seviyede öğrencilerimize açma taraftarıyız. Bunun için elimden elimizden geleni yapacağız.”