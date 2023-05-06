Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği spor branşlarının tanıtımı etkinlikleri ile özel öğrencilerin sporla sosyal hayata bağlanmalarına katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesi, Düzceli gençlere yönelik gerçekleştirdiği sportif, sosyal ve eğitsel etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Sporun ve sporcunun dostu belediyecilik çalışmalarıyla 7’den 70’e Düzce’yi spor şehri yapmak için tüm imkanlarını seferber eden Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan etkinliklerden her kesimden Düzcelinin faydalanmasını sağlıyor. Bu vizyonla hareket eden müdürlük, spor branşlarının tanıtımı etkinliği çerçevesinde Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile halı saha organizasyonunda bir araya geldi. Daha önce okçuluk ve jimnastik branşlarını bizzat deneyimleyerek tanıyan öğrenciler, bu kez, Yeni Mahalle Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan halı saha da futbol antrenörleri eşliğinde spor yaptı.

Burada ilk olarak ısınmak için top sürmeye yönelik antrenman yaptırılan öğrenciler daha sonra çift kale maç yaparak eğlenceli ve sporla dolu bir gün geçirdiler. Yeteneklerini sergilemek için birbirleri ile yarışan özel öğrenciler, renkli görüntülerin oluşmasını sağladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün öğrencilere yönelik etkinlikleri farklı spor branşlarının tanıtımı ile devam edecek.