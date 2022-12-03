Ordu’da, özel eğitim merkezindeki öğrencilerin kas ve iskelet sistemi hastalıklarının etkililerini azaltmak adına proje başlatıldı.

Ordu’da, özel eğitim merkezindeki öğrencilerin kas ve iskelet sistemi hastalıklarının etkililerini azaltmak adına proje başlatıldı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kas-iskelet sistemi hastalıkları ve etkilerini önlemek ve azaltmak için işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile kas ve iskelet sistemi hastalıklarının kişilerdeki yaşam kalitesini ve yaşam alanlarını ciddi şekilde etkilemesini engellemeye yönelik önlemler alınması, aileler ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Görevlendirilecek olan fizyoterapistler ile ayrıca, bu rahatsızlıklara yönelik egzersizler yaptırılarak ailelerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Dursun Tüzün ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından imzalanan protokol sonrası Altınordu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda projenin açılışı yapıldı.

“Proje ile hedef kitlemiz var, kas ve iskelet sistemine karşı mücadele etmeyi hedefliyoruz”

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, “Proje öncelikle kas ve iskelet sistemiyle alakalı bir farkındalık oluşturmak, burada da bir hedef kitlemiz var. Okulda eğitim gören öğrencilerimiz var, bu okuldaki öğrencilerimize yönelik haftanın belirli günlerinde fizyoterapist görevlendirmesi yaparak bu öğrencilerimizi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı korumak ve onların bunlarla mücadelesini arttırmayı amaçlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz, onların bizlere sunmuş oldukları imkan var” dedi.

“Ailelerin üzerine düşen yükü hafifletmek istiyoruz”

Proje ile ailelerin üzerine düşen yükü azaltmayı amaçladıklarını kaydeden Dr. Aydın, “Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının hem topluma hem de ailelere maddi ve manevi bir yükü var. Biz bu proje ile bu yükü de hafifletmeyi, özellikle fizyoterapistimiz onlara haftanın belirli günlerinde bu hizmeti sunarak onların da en azından bu konuda üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz, projenin en önemli amaçlarından birisi de bu” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyoruz”

Projenin Türkiye’de farklı bir örneğini duymadıklarını kaydeden Dr. Fatih Aydın, “Türkiye’de ve bölgemizde bizim bildiğimiz başka bir örneği yok, inşallah bu vesile ile bu projelerin yayılmasını ve daha geniş çaplı olarak devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.