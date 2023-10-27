Samsun’da Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde bulunan serada sebze ve meyve yetiştiriyor. Lahanadan marula kadar birçok ürün yetiştiren öğrenciler, ayrıca yetiştirdikleri çileklerden de reçel üretiyor.

Okul bahçesinde kurulan serada turp, marul, lahana, fındık gibi ürünler yetiştiren özel eğitim öğrencileri yedikleri bir ürünün nasıl yetiştiğine şahitlik ediyor. Elleri toprağa değen öğrenciler üreterek eğlenceli zaman geçiriyor. Ayrıca yetiştirilen çilekleri tek tek toplayan öğrenci ve öğretmenler, okulun yiyecek ve içecek bölümünde bu çilekleri kaynatarak reçel haline getiriyor. Tarım uygulamalarının yanı sıra okulda bulunan konaklama hizmetleri ve el sanatları bölümleri ile yeni beceriler kazanıyor.

"Beceri kazanan öğrencileri okul sonunda işe girip çalışabiliyorlar"

Okul Müdürü Mustafa Yiğit, "Okul olarak öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimiz için daha iyi neler yapabiliriz diye düşünerek çıktığımız bu yolda okulumuzda konaklama hizmetleri, yiyecek içecek hizmetlerimiz, tarım uygulamaları ve el sanatları derslerimizde zenginleştirdiğimiz eğitim içeriğimizde özel öğrencilerimizin toplumda var olmalarına destek oluyoruz. Bu bölümler sayesinde meslek ve beceri öğrenen öğrencilerimiz okul sonunda işe girip çalışabiliyorlar, hayata tutunabiliyorlar, ailelerine destek oluyorlar. Bizlere de onların hayatına dokunup fayda sağladığımızı görmenin gururu ve mutluluğu yetiyor. Seramız geçen yıl kuruldu. Bu seramızda çocuklarımızı hem toprakla buluşturuyoruz, hem de üzerlerindeki olumsuz enerjiyi toprakla buluşturarak tarımın nasıl olduğunu anlatıyoruz. Yedikleri bir ürünün nasıl yetiştiğini yaparak öğreniyorlar. Burada ürünlerimiz semiz otu, marul, turp, lahana yaz sebzelerinden salata, domates, biber, fasulye, mısır gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Ayrıca bahçemizde çilek yetiştirerek onların reçel yapıyorlar. Onların hayata katılmalarına ve bu okul içerisinde mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

"Seradan çıkan ürünleri değerlendiriyoruz"

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Şeyma İkiz, “Öğrencilerimizle çilek reçeli hazırlıyoruz. Seramızda birçok ürün üretiliyor. Yeşilliklerimiz var, ayrıca çilek ektiler. Orada çıkan yeşillikleri topluyoruz ve burada salatalar hazırlıyoruz. Çilek reçellerimizin içine o çileklerden bir kısmını koyuyoruz ve kullanıyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını, bir şeyler yetiştirmenin çok keyif verici olduğunu ifade etti.