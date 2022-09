DÜZCE (İHA) – Düzce’de okulların açılmasıyla birlikte özel öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okulların açılmasıyla birlikte özel öğrenciler ders başı yaptı. Öğrenciler, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 3 ay süren aranın ardından okullarıyla buluştu. Öğrenci Tuna Yıldız, "Öğretmenlerime ve arkadaşlarımı özlemiştim. Onlara kavuştuğum için mutluyum. En çok arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.

"Bu seneyi iyi geçireceğimizi umut ediyoruz"

Eğitim dönemine başladıklarını belirten öğretmen Nurserde Duru, "Özel eğitim öğrencileri daha çok ilgi, daha çok sabır gerektiren çocuklar. Onların gelişime katkıda bulunmak bizim için de çok önemli. Yeni eğitim yılına da başladık. Yaz tatilinin ardından çocuklarımız geçen senenin bilgi ve birikimi ile geri dönmüyorlar. Velilerimiz her zaman bizlere çok destek oluyorlar. Veli-öğretmen iş birliği ile birlikte zaten isteyen öğrenciler için yaz okulumuzda devam etti. Bu süre içinde de çocuklarımızı eğitim haklarından mahrum bırakmadık. Şu an gayet güzel dönüşler alıyoruz. Bu seneyi iyi geçireceğimizi umut ediyoruz. Yaz tatilinde özlemişler. Zaten okullarına severek geliyorlar. Okulumuzda çok fazla imkana sahip olduğumuz için onlara gerek duyu atölyelerimizde, gerek hayvan bakım atölyelerimizde, terapi havuzlarımızla, bilgisayar, ahşap atölyelerimizle her türlü eğitimi verebiliyoruz. Onlar aslında şanslı çocuklar, bizlerde şanslı öğretmenleriz" dedi.

"Özlem gideriyoruz"

Öğrencilerin heyecanlı olduğunu kaydeden öğretmen Halil İbrahim Coşkun, "Okulların açılmasıyla birlikte beklediğimiz ana kavuştuk. Öğrencilerimiz okulu özlemişler, bizler öğrencilerimizi özlemişiz. Okulun ilk günlerinde özlem gideriyoruz. Özel eğitimde yaz tatilinde bir unutkanlık oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı proje ile birlikte yaz döneminde de okul açıktı. İsteyen öğrenciler yaz okuluna geldiler" diye konuştu.

"Okulumuz öğrencilerine kavuştu"

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ayırdığı bütçe ile okulu yeni döneme hazır hale getirdiklerini belirterek, "Bugün çok heyecanlıyız. Okulumuz öğrencilerine kavuştu. Okulumuz yeni döneme zaten hazırdı. Materyallerimiz, sınıflarımız, öğretmenlerimiz ile özel öğrencilerimizi bekliyorduk. Velilerimizde okulumuzda. Onlarda çok mutlular. Bakanlığımızın bütün okullara ciddi maddi desteği oldu. Bizde bunu iyi değerlendirdik. Şartlarımızı olanaklarımızı iyileştirdik. Sınıflarımızı hazır hale getirdik. İnşallah kazasız, belasız, başarılı bir eğitim öğretim yılı olur" ifadelerini kullandı.