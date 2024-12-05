Kayseri’de özel öğrenciler, ‘Benim Gözümden’ adlı etkinlikte çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) işbirliğinde başlatılan sosyal sorumluluk projesinde üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler bir araya geldi. Proje ile üniversitede fotoğraf eğitimi alan öğrenciler, özel öğrencileri fotoğraf sanatı ile kaynaştırarak, tecrübelerini paylaştı. Yaklaşık 2 ay önce başlayan projede özel öğrenciler, Kayseri’de gezdikleri yerlerde kendi bakış açılarını yansıtarak çektikleri 22 fotoğrafı sergiledi.

Proje ile ilgili bilgiler veren ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili bir proje ortaya koyduk Güzel Sanatlar Bölüm Başkanımız ile birlikte. ZİÇEV’li öğrencilerimize bundan 2 ay öncesinde fotoğraf eğitimi verelim dedik. Hem de eğitimin sonunda 3 Aralık dolayısıyla bir sergi açalım dedik ve bir yola çıktık. Bunun içerisine üniversite öğrencilerimizi de kattık. Birçok bölümden bizden ders alan öğrenci arkadaşımız, ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ adı altında engelli öğrencilerimize bizlerden aldıkları fotoğraf eğitimini pratik olarak verdiler. Yaklaşık 2 hafta bir uygulama gezisi yapılması sonucunda da 22 adet güzel fotoğraf çıkardı kendileri ve bugün de burada sergiledik. Bu çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ederiz. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ZİÇEV El Sanatları Öğretmeni Hesna At ise, "Çocuklarımızın akademik alanda çalışmaları olduğu kadar atölye çalışmaları da mevcut. Şu an bu sergideki ürünlerin yüzde 90’ını çocuklarımız yaptılar. El sanatlarına hakim oldukları için görsel sanatları da destekleyerek üniversite ile beraber ortak projemiz olan fotoğraf çekimlerini birbiri ile senkronize ederek güzel bir çalışmayı ortaya çıkardılar. Hepsinin de emeği geçti el sanatları olarak da, görsel sanatlar olarak da. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri ile birlikte fotoğraf çekimi yapan 25 yaşındaki özel öğrenci Ümmühan Develi, "Fotoğrafçılık Kulübü ile tanıştı hocalarımız. Kulüptekiler tarafından eşleştirmeler yapılarak, İncesu ve Ağırnas’a gidileceği söylendi. Biz de bunu duyunca çok mutlu olduk tabii. Sonrasında gittik, fotoğraflar çektik. Bazı arkadaşlarımız küçüklüğünden beri fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyormuş. Çocukluk hayaliymiş ve onların da istekleri gerçekleşti” dedi.

Öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi’nde sergilendi.