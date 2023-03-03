Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefiyle devam ettiği yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde özel eğitim kurumlarında eğitim alan özel öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefiyle devam ettiği yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde özel eğitim kurumlarında eğitim alan özel öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Karatay Belediyesi, “Daha Yeşil Bir Karatay” hedefiyle ilçenin tamamında sürdürdüğü yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde fidan dikme etkinliği düzenledi. İlçe genelinde yürütülen yeşillendirme çalışmalarına toplumun tüm kesimlerini de dâhil eden Karatay Belediyesi’nin bu sefer ki konukları çok özeldi. Özel eğitim kurumlarında eğitim alan özel öğrenciler öğretmenleri gözetiminde Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Efsaneli Sokak’ta hazırlanan 9 bin 700 metrekarelik alanda 250 adet fidanı toprakla buluşturdu. Doğaya fidan dikerek katkı sundukları için özel öğrenciler yaşadıkları mutluluk ve heyecan gözlerinden okunurken; öğretmenleri ve okul idarecileri böylesine anlamlı bir organizasyonda kendilerine yer verdikleri için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyuz. Amacımız özel öğrencilerimizin diğer insanlardan hiçbir farkının olmadığını bir kez daha ortaya koymaktı. Zira hayatın her alanında özel öğrencilerimizin de yer aldığını görüyoruz. Karatay’ımızın, Konya’mızın ve ülkemizin daha yeşil bir görünüme kavuşabilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalara verdikleri bu kıymetli katkı dolayısıyla tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi.