Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında yaygınlaştırma protokolünün yapıldığı Dezavantajlı Öğrencilerin Mesleki Eğitimde ve Çalışma Ortamlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Avrupa Projesi kapsamında Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunda proje çıktıları ile atölye çalışması gerçekleştirildi.

Proje çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği oyun kutusundaki oyunlar öğrencilerle birlikte oynandı ve öğrencilerin kazanımları pekiştirildi. Geri dönüşümden sanal gerçeklik gözlüğü ile iş güvenliği uygulamaları öğrencilere izletildi. Özel bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenler en az bir etkili yeni yöntem ve teknik öğrenerek proje hedefi gerçekleştirildi. Ortaklar arasında iyi uygulamalar gözlemlenerek VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri ile atölye çalışmaları yapıldı.

Özel eğitim Meslek okulunda yer alan moda tasarım ve inşaat teknolojisi atölyelerinde Avrupa’da yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerle paylaşım yapılarak işyerlerinde ve okulda uygulanan iş güvenliği uygulamaları anlatıldı. Öğretmenlerin özel öğrencilere daha etkin bir İSG eğitimi verebilmesini amaçlayan proje ile özel öğrencilerin iş hayatına daha sağlam adımlar atmaları sağlanacak. Proje ile özel öğrencilere yönelik gerçek hayatta karşılaşabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözümler üretilirken iş hayatına dair riskleri minimuma indirmek ve öğrencilerin bu konuda farkındalıklarını artırmak, projemizin temel hedeflerinden.