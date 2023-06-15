Denizli’de özel anaokulun özel öğrencileri, ilk mezuniyet heyecanını yaşayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Denizli’de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmesi ile okullarda mezuniyet törenleri yapılmaya devam ediliyor. İl geneli okullarda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinden bir tanesi çok özeldi. Özel Eğitim Anaokulunda yapılan mezuniyet töreninde minik öğrenciler ilki yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan minik öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle mezuniyet heyecanı yaşadı. 28 öğrencinin yaşadığı mezuniyet heyecanına aileleri de ortak oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada; “Eğitimde marka şehir olan ilimizde akademik başarılarının yanında, özel eğitim alanında da ülkemizin öncü şehirlerinden biriyiz. Özel eğitim alanında yapılan çalışmalarda ilimizde özel eğitim alanındaki tüm türlerden okullarımız mevcut. Özel çocuklarımız bizim önceliğimizdir” dedi.