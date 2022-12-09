Muş’ta faaliyet gösteren Merkez Özel Eğitim Meslek Okulu’ndaki öğrenciler, açılan atölyelerde hem meslek öğreniyor hem de okul ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş’ta faaliyet gösteren Merkez Özel Eğitim Meslek Okulu’ndaki öğrenciler, açılan atölyelerde hem meslek öğreniyor hem de okul ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hafif düzey zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenler eşliğinde okul bünyesinde kurulan dekoratif el sanatları atölyesinde becerilerini geliştiriyor. Özel öğrenciler, burada ürettikleri süs eşyalarını yılsonu sergisinde sergileyerek hem kendi ekonomilerine hem de okul bütçesine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Aydın Güngör, engelli öğrencileri meslek sahibi yaparak geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi. Okulda temel derslerin yanı sıra mesleki eğitim dersleri de verdiklerini ifade eden Güngör, “Okulumuzda genel amacımız hem çocukları hayata hazırlamak hem de okul sonrasındaki hayatlarında ailelerine ve kendilerine ekonomik katkı sağlamaları için meslek öğretmektir. Okulumuzda 31 kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. Bu öğrencilerimiz sabah rehber personeller eşliğinde evlerinden servisle alınarak okula getirilmektedir. Öğle arası yemeklerini okulumuzda veriyoruz. Ders bitince de tekrar rehber personeller eşliğinde servisle evlerine gönderiyoruz. Okulumuz bünyesinde bulunan atölyelerde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler yılsonunda sergilenip satışı yapılmaktadır. Bu anlamda okulumuza maddi anlamda da katkı sunulmaktadır” dedi.

Hafif düzeyde engelli olan öğrencilerin atölyelerde çalışabildiğini belirten Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretmeni Tuğba Akın da, “Ağır düzeyde engelli olan öğrencilerimiz atölyelerde çalışamıyor. Benim 2 sınıfım bulunmaktadır. Toplamda sınıflarımızda 11 kişi var. İş güvenliği tedbirleri alarak sınıfımızda çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada dekoratif ürünler, vazo ve tepsi olarak genelde ahşap ürünler üretiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yine bu bölümde çalışmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz genellikle yetenekliler. Bu bölümü sevdikleri için seçiyorlar” ifadelerini kullandı.

Atölyede eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Mehmet Elaslan ise ahşap sanatıyla ilgilendiğini belirterek, “Ahşapları kesip, şekil verip, zımparalıyor ve son olarak da vernikliyoruz. 3 yıldır bu okuldayım ve artık usta oldum. Hep burada çalışmak istiyorum” diye konuştu.