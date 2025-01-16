Ağrı’nın Diyadin ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler, Diyadin Devlet Hastanesini ziyaret etti. Mehmet Melik Özmen İlkokulu özel eğitim öğrencileri sosyal etkinlik haftası nedeniyle Diyadin Devlet Hastahanesini ziyaret ederek öğretmenleri ile birlikte poliklinikleri ve hasta odalarını gezdi. Öğrenciler daha sonra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yasin Çolak ile bir araya geldi. Dr. Çolak, nazik ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, sağlıklı beslenmenin faydaları hakkında özel öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: iha