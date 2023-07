Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencilerinin hazırladığı yılsonu etkinlikleri başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özel bireylerimizin yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla hem biz gösteriyoruz hem de aileleri gösteriyor. Özel bireylerimiz asla yalnız değil” dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireyler için düzenlediği yılsonu etkinlikleri Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yoğun katılım ile başladı. Etkinliklerin ilk gününde Yılsonu Sergisi, Başkan Doğan ve protokol üyelerinin kurdele kesimi ile açıldı. Özel öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden güzel el emeği ürünler, kurulan stantlarda sergilendi. Sergi alanı, Cumhuriyetin 100 yılını anlatan görseller ile donatıldı.

Gerçekleştirilen yılsonu etkinliklerine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam, meclis üyeleri, muhtarlar, özel bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

“Özel bireylerimiz asla yalnız değil”

Özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Doğan, yılsonu etkinliklerini Cumhuriyetin 100 yılına yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Doğan, “Özel öğrencilerimizin aylardır verdiği emeği sergileyeceğimiz ve göstereceğimiz için büyük bir heyecan içindeyiz. Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştıran, özgüvenini yerine getiren, onları sevgiyle kucaklayan ve kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayan Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitimlerimiz devam ediyor. Özel bireylerimizin yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla hem biz hem de aileleri gösteriyor. Engelsiz Yaşam Akademimizin özel öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılına özel yıl sonu gösterisini büyük bir gururla gerçekleştireceğiz. Özel bireylerimiz asla yalnız değil. Özel öğrencilerimizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza katkı sağlayan projelerimiz devam edecek”

Engelsiz Yaşam Akademisi’nin her anlamda özel bireylere iyi geldiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu dönemde yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi de akademimizde karton bardak üretiyoruz. Bu ürettiğimiz bardaklarımızdan gelen gelir, çocuklarımızın bütçesine destek oluyor. Bu şekilde onların özgüveni de gelişiyor. Hem kendi hem aile bütçelerine katkı sağlayan projelerimize önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, onun ilkelerini ve inkılaplarını sürdürmek bizim başlıca görevlerimizin arasında. Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam’a sizlerle bizim aramızda en iyi şekilde köprü olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Şeniz Başkan her zaman yanımızda"

Özel öğrencilerin yıl sonu etkinlikleri için çok çalıştıklarını söyleyen Engelsiz Yaşam Akademisi Veli Temsilcisi Yeter Çam, “Bizlere her zaman coşku, mutluluk, enerji ve pozitiflik lazım. Her zaman sevgiyle bakalım, sevgi bulalım. Çocuklarımız bu etkinlikler için çok büyük emek sarf ettiler, çok çalıştılar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bizim her zaman yanımızda. Bize her zaman büyük bir ilgi ve sevgiyle bakıyor. Kendisine ve Engelsiz Yaşam Akademisi’nin öğretmenleri ile personeline teşekkür ediyorum” diye konuştu.

12 Temmuz Çarşamba günü (yarın) saat 19.00’da ise Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi’nin özel öğrencilerinin hazırladığı ‘Sönmeyen Bir Ateş Müzikali’ sahne alacak.