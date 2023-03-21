Derince’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar lise öğrencileriyle birlikte kimya laboratuvarı ve elektrik atölyesinde eğlenceli deneyler yaptı.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği iş birliğinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selman Utkan, Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bütün sınıflarda aynı anda tüm öğrencilere, özel çocukların bir mesajı olduğu söylenerek, akıllı tahtada mesaj videosu izletildi. Etkinlikte özel çocuklar ile lise öğrencileri kimya laboratuvarı ve elektrik atölyesinde eğlenceli deneyler yaptı. Aynı zamanda masa tenisi de oynandı.

Laboratuvarlar ve üretim atölyelerini gezen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, özel öğrencilerle bir araya geldi. İlçe genelinde hizmete sundukları ve sunacakları projelerle her zaman özel bireylerin yanında olduğunu belirten Başkan Aygün, "Bir gün değil, her gün yanınızdayız" mesajını verdi.